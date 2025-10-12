Zinedine Zidane si è raccontato anch’egli al Festival dello Sport di Trento, dopo altre personalità come Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli e della Nazionale. Zidane: «Il mio periodo alla Juve è stato splendido, ma sogno la Francia». Le tue origini: com’è nato il tuo amore per il calcio? «Come tutti i bambini ho imparato ad amare il calcio per strada. 45 anni fa a Marsiglia giocavo sempre con il pallone, ero appassionato di questo. Tifavo proprio Marsiglia. I miei genitori sono dell’Algeria, si sono trasferiti in Francia per lavorare ma in quell’epoca era difficile. Io sono contento dei miei figli, perché sono rispettosi e questa per me è la cosa più importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zidane: «Mi manca il calcio del passato, vorrei vedere un gioco più offensivo»