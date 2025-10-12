Zidane manda un messaggio a Yildiz | È bravo fa gol sono contento per lui e per la Juve Ma deve crescere ancora… Cosa ha detto Zizou sul 10 bianconero
Zidane, dal palco del Festival dello Sport di Trento, si è espresso così a proposito del numero 10 della Juventus Kenan Yildiz. Le sue dichiarazioni. Una benedizione che arriva da un re, un’investitura che sa di consacrazione. Dal palco del Festival dello Sport di Trento, la leggenda della Juventus e del calcio mondiale, Zinedine Zidane, ha parlato del nuovo numero 10 bianconero, Kenan Yildiz. Le sue parole sono un mix di elogi per il talento purissimo del ragazzo e di consigli da maestro per il suo futuro. La benedizione di “Zizou”: “È bravo, sono contento per lui”. « Yildiz le piace? Sì, è bravo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
