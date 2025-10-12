Zidane e il ritorno alla Juve | E’ nel mio cuore ma l’obiettivo…
Il tecnico transalpino ha parlato di una possibile nuova esperienza in bianconero, stavolta da allenatore Ha incantato il popolo bianconero con le sue giocate e tanti tifosi della Juventus sperano un giorno di rivederlo a Torino, stavolta nelle vesti di allenatore. Un amore reciproco, quello tra il club piemontese e Zinedine Zidane, con il transalpino che ha ribadito il suo legame con i colori bianconeri. Juventus, Zidane e il suo ritorno: parla il francese (LaPresse) – Calciomercato.it Intervenuto dal palco dell’Auditorium di Santa Chiara a Trento per il Festival dello Sport, Zidane ha parlato di un possibile ritorno a Torino, magari nelle vesti di allenatore della Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Zidane si racconta: «Alla Juve bisognava solo vincere, sempre. Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino. Champions difficile da vincere, sul mio ritorno da allenatore a Torino…»
