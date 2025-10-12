Zidane | Allenare la Juventus? Vi svelo la mia priorità

Un estratto dell'evento "Zinedine Zidane: il calcio ai miei piedi" dal Festival dello Sport di Trento. Il Pallone d'oro francese ricorda i suoi anni alla Juventus: "Il motto era vincere sempre, sia in casa che in trasferta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Zidane: “Juve nel cuore ma voglio allenare la Francia”

Zidane e le telefonate di Agnelli alle 6 del mattino. "La Juve? Vorrei allenare la Francia"

Zidane "Tornerò ad allenare, Juve nel cuore ma sogno la Francia"

zidane allenare juventus sveloZidane: “Juve nel cuore ma voglio allenare la Francia” - Ora, in maglia bianconera, il giocatore può talentuoso è Kenan Yildiz. Come scrive msn.com

zidane allenare juventus sveloZidane, il mio obiettivo resta allenare la Francia - Zinedine Zidane ha sempre come obiettivo diventare l'allenatore della Francia, pur senza avere alcuna sicurezza al riguardo. Scrive ansa.it

