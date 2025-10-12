Zidane | Alla Juve Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino diceva una cosa e poi metteva giù

Zidane ha raccontato il primo impatto con la Juventus quando era un calciatore: "Ho sentito che vincere era sì o sì, era ciò che dovevamo fare sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: zidane - juve

Yildiz Juve, Cassano va contro corrente: «È buono per l’Italia ma non lo vedo trascinatore come facevano Del Piero, Zidane o Nedved. Un grande punto interrogativo…»

Calciomercato.com – Cassano: “Juve, Yildiz va bene in Italia, ma in Europa? Non è al livello di Del Piero e Zidane”

Zidane si racconta: «Alla Juve bisognava solo vincere, sempre. Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino… Champions difficile da vincere, Del Piero aveva qualcosa di particolare»

Zidane e la Juventus ? L’ex bianconero sarà il prossimo CT della Francia? #Zidane #Juventus - X Vai su X

Zinedine #Zidane è arrivato alla #Juventus nell'estate del 1996 e ha ridefinito il concetto di centrocampo. In cinque stagioni in bianconero, Zizou ha incantato il mondo con la sua tecnica sopraffina, la sua visione di gioco unica e la sua eleganza. Non solo h Vai su Facebook

Zidane: “Alla Juve Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino, diceva una cosa e poi metteva giù” - Zidane ha raccontato il primo impatto con la Juventus quando era un calciatore: "Ho sentito che vincere era sì o sì, era ciò che dovevamo fare ... Lo riporta fanpage.it

Zidane e le telefonate di Agnelli alle 6 del mattino. "La Juve? Vorrei allenare la Francia" - Del Piero era fortissimo ma nessuno come Ronaldo il Fenomeno. Da msn.com