Zhegrova Juve | il cambio di modulo finirebbe per complicare i piani dell’esterno kosovaro? La possibile scelta di Tudor e gli scenari

Zhegrova Juve, l’analisi della Gazzetta: con le due punte, il kosovaro rischierebbe di restare fuori. Ala pura, faticherebbe a trovare un ruolo. La riflessione tattica in casa  bianconera  prosegue. L’idea di un passaggio al 3-4-1-2 per dare più peso all’attacco è una tentazione forte per  Igor Tudor, ma come ogni cambiamento porta con sé dei rischi. E se da un lato si risolverebbe il problema dei centravanti, dall’altro se ne creerebbe uno per gli esterni. Come analizzato da  La Gazzetta dello Sport, dopo  Conceicao, anche l’altro grande specialista della fascia,  Edon Zhegrova, rischierebbe di essere penalizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

