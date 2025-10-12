Zerocalcare e Paola Michelini | I cortei per la Palestina ci hanno fatto bene è saltato un tappo

Cms.ilmanifesto.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dai cortei per la Palestina sono stato sorpreso come quasi tutti. È saltato un tappo, prima in maniera fastidiosa e ipocrita quando è cambiata la narrazione e tanti si sono . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

zerocalcare e paola michelini i cortei per la palestina ci hanno fatto bene 232 saltato un tappo

© Cms.ilmanifesto.it - Zerocalcare e Paola Michelini: “I cortei per la Palestina ci hanno fatto bene, è saltato un tappo”

In questa notizia si parla di: zerocalcare - paola

Nuovo corteo al Quarticciolo, con gli attivisti anche Elodie e Zerocalcare: "Qui non è cambiato niente" - Un corteo per le vie del Quarticciolo all’interno di un festival più ampio, di due giorni, con Elodie, Zerocalcare e Valerio Mastandrea. Lo riporta romatoday.it

Quarticciolo: un corteo e un festival per dire «basta all'inerzia dopo le promesse». Partecipano Elodie, Mastandrea, Riondino, Zerocalcare - per mettere sotto i riflettori un quartiere, il Quarticciolo, per cui si ... Si legge su roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Zerocalcare Paola Michelini Cortei