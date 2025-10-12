Zelensky sente al telefono Trump per la seconda volta in due giorni Mosca | Momento drammatico

Fanpage.it | 12 ott 2025

Seconda telefonata in due giorni tra Zelensky e Trump: il leader ucraino ha chiesto un aiuto al presidente Usa per rafforzare la difesa aerea di Kiev e la capacità a lungo raggio, per colpire la Russia nel suo territorio, in profondità. Trump starebbe valutando di consegnare i missili a lungo raggio Tomahawk a Kiev. Mosca: "Ora è davvero un momento molto drammatico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

