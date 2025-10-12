Zelensky | seconda telefonata con Trump

16.43 Il presidente ucraino Zelensky fa sapere di aver parlato, per la seconda volta in due giorni, con il presidente Usa Trump. "Anche la conversazione di oggi è stata molto produttiva", scrive in un post sui social. "Ieri abbiamo concordato una serie di argomenti da discutere oggi e abbiamo affrontato tutti gli aspetti della situazione:la difesa delle vite umane nel nostro Paese,il rafforzamento delle nostre capacità - nella difesa aerea, resilienza e capacità a lungo raggio".Nel colloquio anche il settore energetico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

