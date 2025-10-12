Zelensky seconda telefonata con Trump Mosca | Momento drammatico di escalation

Il Financial Times: «Da luglio gli Stati Uniti danno all'Ucraina intelligence decisiva per gli attacchi con missili a lungo raggio sulle infrastrutture energetiche russe». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Zelensky, seconda telefonata in due giorni con Trump. Il Cremlino: «Momento drammatico di escalation»

zelensky seconda telefonata trumpUcraina, Zelensky sente Trump: è la seconda telefonata in due giorni - Il presidente ucraino si è congratulato ieri al telefono con Trump per il risultato ottenuto in Medio Oriente. Segnala ilmattino.it

zelensky seconda telefonata trumpLa seconda telefonata tra Zelensky e Trump in due giorni: dalla difesa aerea a lungo raggio al settore energetico - Anche Macron ha avuto un colloquio con il presidente ucraino e ha ribadito il pieno sostegno a Kiev, che chiede difese aeree e missili: «Se la Russia persiste nel suo ostinato bellicismo e nel rifiuto ... Si legge su editorialedomani.it

