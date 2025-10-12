Zelensky seconda telefonata a Trump in due giorni Il Cremlino avverte | Momento molto drammatico

“Ho appena parlato con Potus – per la seconda volta in due giorni – e anche la conversazione di oggi è stata molto produttiva”. Così su X Volodymyr Zelensky ha annunciato la sua seconda telefonata in 48 ore con Donald Trump. Il presidente ucraino ieri aveva gettato l’amo – “Dopo Gaza, ora puoi fermare anche la guerra in Ucraina” – e oggi ha provato a raccogliere i primi risultati. Nella pratica, l’argomento più scottante è la possibilità che gli Stati Uniti acconsentano a rifornire l’Ucraina di missili Tomahawk a lungo raggio. Una prospettiva che ha immediatamente irrigidito Mosca. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha avvertito: “Ora è davvero un momento molto drammatico in termini del fatto che le tensioni si stanno intensificando da tutte le parti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zelensky, seconda telefonata a Trump in due giorni. Il Cremlino avverte: “Momento molto drammatico”

