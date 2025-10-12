Zelensky richiama Trump Aiutaci Ora Putin ha paura dei Tomahawk Usa e minaccia | Pericolosa escalation

Seconda telefonata in due giorni Volodymyr Zelensky e Donald Trump. “Ho appena parlato con il presidente degli Stati Uniti – per la seconda volta in due giorni – e anche la conversazione di oggi è stata molto produttiva”, ha scritto in un post il presidente ucraino che ha chiesto maggiori difese aeree e missili in una chiamata con il suo omologo francese Emmanuel Macron. Stando a quanto rivelato da Axios, ieri i due leader avevano discusso della possibilità che Washington fornisca a Kiev gli ambiti missili a lungo raggio Tomahawk, tema su cui Trump si starebbe avvicinando a una decisione. Secondo la testata è in programma un viaggio a Washington di una delegazione ucraina di alto livello, guidata dal capo di gabinetto di Zelensky Andriy Yermak e dalla premier Yulia Svyrydenko, la prossima settimana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

