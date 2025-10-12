Zelensky chiede a Donald i missili a lungo raggio | Ora puoi fermare anche la guerra russa
"Se si è riusciti a fermare la guerra a Gaza, allora si può fermare anche quella della Russia ". Eccolo, l’amo lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky (foto) sulla scia del cessate il fuoco in Medioriente. Il leader di Kiev è tornato a parlare con Donald Trump e gli ha recapitato un messaggio che è a metà tra una richiesta di aiuto e una sfida. E non sembra essere andata male. Nel corso della telefonata, ha riportato Axios, Trump e Zelensky hanno parlato della consegna dei missili a lungo raggio Tomahawk e del rafforzamento della difesa aerea ucraina con l’utilizzo degli F16 statunitensi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
