Zelensky chiama di nuovo Trump | Tutti gli occhi sono su Gaza e Putin ne approfitta per l’ennesima escalation

Open.online | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda telefonata in due giorni fra Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Con un post pubblicato su X, il presidente ucraino ha fatto sapere di aver parlato nuovamente al telefono con il suo omologo americano, nella speranza di aumentare la cooperazione con Washington e alzare il pressing — militare ma anche diplomatico — sulla Russia di Vladimir Putin. «Anche la conversazione di oggi è stata molto produttiva. Abbiamo affrontato tutti gli aspetti della situazione: la difesa delle vite umane nel nostro Paese, il rafforzamento delle nostre capacità nella difesa aerea, nella resilienza e nelle capacità a lungo raggio. 🔗 Leggi su Open.online

