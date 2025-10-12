Zelensky a Donald | Ora tocca a noi

Il presidente ucraino al tycoon: «Ferma la nostra guerra». Niente intesa sui Tomahawk. Aerei Nato sfiorano Russia e Bielorussia. Da Orbán petizione contro «i piani bellici Ue». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Zelensky a Donald: «Ora tocca a noi»

Ucraina, gli Usa aprono su Zelensky al vertice di Ferragosto. «Donald deve chiudere in 24 ore, un accordo giusto giova anche a lui»

Trump-Putin, tre ore di colloquio in Alaska e «grandi progressi», ma il cessate il fuoco in Ucraina ancora non c'è | Donald e la call con gli europei, Zelensky 'lunedì alla Casa Bianca'

Incontro Trump-Putin, telefonata tycoon-Zelensky-Ue, summit Usa-Ucraina lunedì a Washington, the Donald: "Meglio accordo di pace che cessate il fuoco"

Trump-Zelensky, ora tocca all'Ucraina - Se la guerra tra Israele e Hamas è stata fermata, allora anche per l'Ucraina ci sono speranze.

Zelensky parla con Trump dei missili Tomahawk. "Dopo Gaza, puoi fermare la Russia" - Colloquio "molto positivo e produttivo", assicura il presidente ucraino, che elogia il presidente americano per i risultati ottenuti in Medio ...