Zara Tindall è probabilmente la Reale britannica più versatile in fatto di stile stagionale. Dai cappotti impeccabili che sfoggia in inverno ai leggeri abiti floreali che dominano il suo guardaroba estivo, la figlia della Principessa Anna sembra possedere un innato senso dell'equilibrio sartoriale. Ma è l'autunno, con le sue temperature incerte e i colori mutevoli, la stagione in cui Zara dimostra davvero tutta la sua maestria. Anche quest'anno non ha deluso: nel suo recente viaggio nei Paesi Bassi, la 44enne ha proposto un look pratico ma ricercato, dimostrando perfettamente l'eleganza disinvolta grazie alla quale l'amiamo da sempre.

© Dilei.it - Zara Tindall, giacche in pelle e stivali alti: i suoi look per l’autunno