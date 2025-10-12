Yorgos Lanthimos svela di odiare le interviste e come infastidisce Emma Stone sul set
Il regista di Bugonia ha ammesso che vorrebbe mandare un suo avatar a rispondere alle domande dei giornalisti, non amando il tour promozionale per sostenere i film. Yorgos Lanthimos ha diretto ancora una volta Emma Stone in occasione del film Bugonia e, durante una conversazione con Jesse Armstrong, ha rivelato la sua avversione nei confronti della promozione dei suoi lungometraggi e cosa fa irritare l'attrice premio Oscar sul set. In occasione di un panel che si è svolto al London Film Festival che ha visto impegnato sul palco anche il creatore di Succession, il regista ha condiviso curiosità e aneddoti riguardanti la sua attività negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
