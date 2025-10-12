Yildiz show con la Turchia: la FOTO e il messaggio pubblicato dall’attaccante della Juve dopo la grande partita. Una prestazione da leader, una doppietta da fuoriclasse e un messaggio poetico per celebrare la sua rinascita. La notte di Kenan Yildiz con la maglia della Turchia è stata semplicemente perfetta. Al termine della roboante vittoria per 6-1 contro la Bulgaria, l’attaccante della Juve ha affidato ai social il suo pensiero, una frase che sa di liberazione e di nuovo inizio. Dopo aver trascinato la sua nazionale con due gol di pregevole fattura, il fantasista turco ha pubblicato una sua foto accompagnata da una didascalia tanto breve quanto significativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz show con la Turchia e poi gasa sui social con questo messaggio: la FOTO pubblicata dal talento della Juve