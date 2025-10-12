Yildiz show con la Turchia e poi gasa sui social con questo messaggio | la FOTO pubblicata dal talento della Juve
Yildiz show con la Turchia: la FOTO e il messaggio pubblicato dall’attaccante della Juve dopo la grande partita. Una prestazione da leader, una doppietta da fuoriclasse e un messaggio poetico per celebrare la sua rinascita. La notte di Kenan Yildiz con la maglia della Turchia è stata semplicemente perfetta. Al termine della roboante vittoria per 6-1 contro la Bulgaria, l’attaccante della Juve ha affidato ai social il suo pensiero, una frase che sa di liberazione e di nuovo inizio. Dopo aver trascinato la sua nazionale con due gol di pregevole fattura, il fantasista turco ha pubblicato una sua foto accompagnata da una didascalia tanto breve quanto significativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: yildiz - show
Juve-Inter show, 4-3: decide Adzic al 91' da 30 metri dopo le perle di Yildiz e Calha e lo show dei Thuram
Juve-Inter show, 4-3: decide Adzic al 91' da 30 metri dopo le perle di Yildiz e Calha e lo show dei Thuram | La diretta
PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-BORUSSIA 4-4: Yildiz e Vlahovic show, fantasma David
#Yildiz show con la #Turchia E #Tudor prende appunti - X Vai su X
Colpaccio Albania, show Güler-Yildiz, Neves omaggia Diogo Jota e la Spagna supera la Georgia: i risultati dei match delle Qualificazioni al Mondiale 2026 ? - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz show con la Turchia, bene anche Calhanoglu e Celik: i segnali verso la 7^ giornata - Buone notizie dalla vittoria della Turchia in ottica fantacalcio: segnali positivi da Yildiz, Calhanoglu e Celik ... Scrive fantamaster.it
Yildiz inarrestabile, show Turchia! Decisivo per il sorpasso e doppietta in cinque minuti - Il metodo Comolli e le due finali di Champions: da Modric a Suarez a Moneyball, "Se sei la Juve... Segnala tuttosport.com