nei riguardi del talento turco della Juventus Un predestinato con il numero 10 sulle spalle, sia nella Juventus che in Nazionale. Kenan Yildiz sta incantando il calcio europeo, e ora, per lui, è arrivata un’investitura pesantissima, una vera e propria profezia da parte di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Yildiz può vincere il Pallone d’Oro: l’investitura a sorpresa di un calciatore dell’Inter