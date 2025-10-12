Yildiz nuovo simbolo della Juventus | doppietta con la Turchia e rinnovo vicino

Brilla, Kenan Yildiz. Nella larga vittoria (1-6) della Turchia contro la Bulgaria, il numero 10 della Juventus ha segnato una doppietta. Due gol che fanno sorridere il Ct Montella ma anche i tifosi bianconeri. Il classe 2005 incanta, con gol e dribbling. In questo avvio di stagione, Yildiz è una delle (poche) note liete per Igor Tudor e unica certezza offensiva. Se la Juventus non convince, il turco è spesso uno dei migliori. Vent’anni, ma già la personalità di essersi preso la squadra bianconera sulle spalle. La società punta a rinnovargli il contratto e blindarlo, ma i top club europei fiutano l’affare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Yildiz, nuovo simbolo della Juventus: doppietta con la Turchia e rinnovo vicino

