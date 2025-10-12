Yildiz Juve il rinnovo non è così semplice ma… Questa rivelazione fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi bianconeri | le ultimissime novità

Yildiz Juve, il rinnovo non è così semplice ma ci sono importanti novità sul futuro del talento turco: tutti gli aggiornamenti. Una prestazione che infiamma i tifosi, ma che complica, in un certo senso, i piani della dirigenza. La doppietta da urlo di Kenan Yildiz con la maglia della Turchia è una notizia splendida per la Juventus, ma rischia di avere un peso specifico importante nella già delicata trattativa per il suo rinnovo di contratto. A fare il punto è il giornalista Gianni Balzarini. Sul suo canale YouTube, l’esperto di cose bianconere ha spiegato come la super prestazione del fantasista turco sarà inevitabilmente “un po’ pesante” sul tavolo delle negoziazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, il rinnovo non è così semplice ma… Questa rivelazione fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi bianconeri: le ultimissime novità

Balzarini: “C’è distanza per il rinnovo di Yildiz, ma sono convinto che…” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus. Come scrive tuttojuve.com