X-Men ' 97 | ecco quando arriverà la stagione 2 della serie animata

Movieplayer.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marvel, al New York Comic-Con, ha annunciato ufficialmente che lo show prodotto per Disney+ ha ottenuto il via libera alla stagione 3. Marvel, durante il panel che si è svolto al New York Comic-Con, ha svelato che la stagione 2 della serie animata X-Men '97 arriverà sugli schermi di Disney+ nell'estate 2026. All'evento americano è stato inoltre presentato in anteprima il trailer, non ancora apparso online, e annunciato il rinnovo per la terza stagione. Le prime anticipazioni sulla stagione 2 Nel video di presentazione della seconda stagione di X-Men '97 viene mostrato il ritorno del malvagio mutante Apocalypse e i protagonisti che si trovano in varie dimensioni temporali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

