WWE | Trionfo amaro per Stephanie Vaquer il match definito sottotono da Meltzer

Stephanie Vaquer può anche essere uscita da Crown Jewel con una cintura di campionessa, ma secondo le reazioni nel backstage e le recensioni degli esperti, il match non ha offerto l’energia che i fan si aspettavano. Durante l’episodio del 12 ottobre di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer e Bryan Alvarez hanno analizzato l’incontro tra Vaquer e Tiffany Stratton, valido per il Women’s Crown Jewel Championship. Vaquer ha vinto in modo pulito con una spettacolare Twisting Moonsault e ha poi tenuto un emozionante discorso post-match, ma Meltzer non è rimasto impressionato dalla presentazione complessiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

