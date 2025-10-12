WWE | Trionfo amaro per Stephanie Vaquer il match definito sottotono da Meltzer

Zonawrestling.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stephanie Vaquer può anche essere uscita da Crown Jewel con una cintura di campionessa, ma secondo le reazioni nel backstage e le recensioni degli esperti, il match non ha offerto l’energia che i fan si aspettavano. Durante l’episodio del 12 ottobre di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer e Bryan Alvarez hanno analizzato l’incontro tra Vaquer e Tiffany Stratton, valido per il Women’s Crown Jewel Championship. Vaquer ha vinto in modo pulito con una spettacolare  Twisting Moonsault  e ha poi tenuto un emozionante discorso post-match, ma Meltzer non è rimasto impressionato dalla presentazione complessiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe trionfo amaro per stephanie vaquer il match definito sottotono da meltzer

© Zonawrestling.net - WWE: Trionfo amaro per Stephanie Vaquer, il match definito “sottotono” da Meltzer

In questa notizia si parla di: trionfo - amaro

Stephanie Vaquer Was Nearly Pulled From WWE WrestlePalooza Due To Illness - Vaquer made history by becoming the first Chilean woman to win a WWE World Championship. Segnala sports.yahoo.com

WWE HOFer Says Stephanie Vaquer Can Be Her Own Brand, Her Presence Is Awesome - One of the most talked about matches of the night was the singles match between the Dark Angel ... Da sports.yahoo.com

Cerca Video su questo argomento: Wwe Trionfo Amaro Stephanie