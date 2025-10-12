WWE | Seth Rollins lascia intendere che potrebbe essersi infortunato a Crown Jewel

Seth Rollins ha finalmente sconfitto Cody Rhodes in un match uno contro uno al WWE Crown Jewel, ma la vittoria potrebbe essere arrivata a caro prezzo per il campione del mondo dei pesi massimi. Durante il main event del Crown Jewel, entrambi i wrestler si sono spinti al limite con manovre estreme nel tentativo di aggiudicarsi la vittoria. Rhodes ha colpito Rollins con una Cross Rhodes dalla terza corda e una Vertebreaker, ma non è bastato per sconfiggere The Visionary. Il coast-to-coast headbutt che ha cambiato il match. Rollins ha risposto con un incredibile coast-to-coast headbutt che sembra aver causato un infortunio al World Heavyweight Champion. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

