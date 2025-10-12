WWE | La scure non si ferma altri talenti del settore di sviluppo a rischio taglio

Zonawrestling.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ondata recente di tagli nel settore di sviluppo della WWE potrebbe non essere finita e secondo alcune fonti interne, altri nomi potrebbero presto essere a rischio. Sabato, Bryan Alvarez del  Wrestling Observer  ha riferito che “potrebbero esserci altri tagli la prossima settimana”, dopo le confermate uscite di diversi talenti dai programmi NXT e ID. La prima serie di licenziamenti è avvenuta venerdì 10 ottobre e ha incluso alcuni nomi di rilievo. Secondo  Bodyslam.net, tra i licenziati figurano l’ex campione Nordamericano NXT,  Wes Lee, l’ex general manager di EVOLVE, Stevie Turner e poi Drako Knox,  Jamar Hampton,  Jin Tala,  Haze Jameson,  Summer Sorrell  e  Brayden “BJ” Ray. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe la scure non si ferma altri talenti del settore di sviluppo a rischio taglio

© Zonawrestling.net - WWE: La scure non si ferma, altri talenti del settore di sviluppo a rischio taglio

In questa notizia si parla di: scure - ferma

Cerca Video su questo argomento: Wwe Scure Ferma Talenti