WWE | ESPN promuove WWE Crown Jewel voto migliore rispetto a WrestlePalooza

Andreas Hale, il recensore di ESPN che aveva attirato molte critiche per aver dato un voto “C” a WrestlePalooza, è tornato con la sua recensione di WWE Crown Jewel e questa volta ha deciso di dare al pay-per-view il giusto riconoscimento. Secondo Hale, l’evento è partito lentamente, ma si è ripreso grazie a performance eccezionali e a una narrazione che ha saputo chiudere in grande stile. Il suo voto complessivo per Crown Jewel è stato “B”, con un incontro nettamente superiore a tutti gli altri: “Uno show che ha iniziato con il freno a mano tirato — tra uno street fight piuttosto fiacco e un match troppo breve tra le campionesse femminili — è stato salvato da un incontro stellare tra Cena e Styles, che ha dato una conclusione perfetta alla loro rivalità. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

