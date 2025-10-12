Crown Jewel 2025 ha regalato un colpo di scena clamoroso quando Bronson Reed ha inflitto a Roman Reigns una rara sconfitta, complice anche un caos di incomprensioni con gli Usos. Reigns non ha preso bene la perdita, e ora i fan sanno esattamente cosa il “Tribal Chief” ha detto a Jimmy e Jey dopo il match. La WWE ha pubblicato sui social un filmato del post-match in cui si vede Reigns affrontare i suoi cugini sul ring. Visibilmente frustrato, il “Tribal Chief” ha chiarito che non voleva il loro aiuto e ha criticato la loro incapacità di lasciarsi il passato alle spalle: “Vi avevo detto che l’avrei fatto da solo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Cosa ha detto Roman Reigns agli Usos dopo la sconfitta a Crown Jewel