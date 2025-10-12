WWE | Cosa ha detto Roman Reigns agli Usos dopo la sconfitta a Crown Jewel

Zonawrestling.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crown Jewel 2025 ha regalato un colpo di scena clamoroso quando Bronson Reed ha inflitto a Roman Reigns una rara sconfitta, complice anche un caos di incomprensioni con gli Usos. Reigns non ha preso bene la perdita, e ora i fan sanno esattamente cosa il “Tribal Chief” ha detto a Jimmy e Jey dopo il match. La WWE ha pubblicato sui social un filmato del post-match in cui si vede Reigns affrontare i suoi cugini sul ring. Visibilmente frustrato, il “Tribal Chief” ha chiarito che non voleva il loro aiuto e ha criticato la loro incapacità di lasciarsi il passato alle spalle: “Vi avevo detto che l’avrei fatto da solo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe cosa ha detto roman reigns agli usos dopo la sconfitta a crown jewel

© Zonawrestling.net - WWE: Cosa ha detto Roman Reigns agli Usos dopo la sconfitta a Crown Jewel

In questa notizia si parla di: cosa - detto

ZAZZARONI PARLA DELLA D’URSO IN RAI E MANDA IN TILT MEDIASET: ECCO COSA HA DETTO

ZAZZARONI PARLA DELLA D’URSO IN RAI E MANDA IN TILT MEDIASET: ECCO COSA HA DETTO

Allegri e il rifiuto del Real Madrid per la Juve, l’agente rivela: «Lo avrei ammazzato, ero convinto che…». Ecco cosa ha detto sull’ex mister bianconero

wwe cosa ha dettoWWE: Seth Rollins lascia intendere che potrebbe essersi infortunato a Crown Jewel - Seth Rollins ha finalmente sconfitto Cody Rhodes in un match uno contro uno al WWE Crown Jewel, ma la vittoria potrebbe essere arrivata a caro prezzo per il campione del mondo dei pesi massimi. zonawrestling.net scrive

WWE: Reigns e Lesnar nel mirino di Matt Riddle tra scuse, polemiche e rivelazioni - Matt Riddle non ha intenzione di smettere di dire ciò che pensa, ma la sua schiettezza gli è già costata parecchi problemi con alcune delle più grandi star della WWE. Lo riporta zonawrestling.net

Cerca Video su questo argomento: Wwe Cosa Ha Detto