WWE | AJ Styles sapeva dell’introduzione speciale preparata da John Cena per lui?

Durante WWE Crown Jewel a Perth, AJ Styles ha ricevuto un’introduzione speciale orchestrata da John Cena, che lo ha completamente colto di sorpresa. Il momento è avvenuto prima del loro match nell’ambito del tour d’addio di Cena, che sta ricevendo presentazioni particolari come il “Never Seen 17” e il “Greatest of All Time”. Prima dell’incontro, Cena ha consegnato alla ring announcer Alicia Taylor un foglio con un’introduzione personalizzata per Styles: “Signore e signori, la definizione di Total Nonstop Action, l’asso e boss indiscusso del Bullet Club. È nostro onore come fan, e mio onore come avversario, vedere se riuscirà a battere John Cena un’ultima volta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

