Wta Wuhan Gauff batte Pegula in finale e conquista il titolo
(Adnkronos) – Coco Gauff vince il torneo Wta 1000 di Wuhan (cemento, montepremi 3.654.963 dollari). La 21enne statunitense, numero 3 del mondo e terza testa di serie, sconfigge in finale la 31enne connazionale Jessica Pegula, numero 6 del ranking Wta e del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 44 minuti. Per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
