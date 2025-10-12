wta wuhan 2025 coco gauff piega jessica pegula e conquista il titolo

Il titolo del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Wuhan viene vinto dalla statunitense Coco Gauff, numero 3 del seeding, che in finale piega nel derby la connazionale Jessica Pegula, testa di serie numero 6, con lo score di 6-4 7-5 dopo un’ora e 44 minuti di gioco. Nel primo set Gauff parte benissimo e con un parziale di 12 punti a 4 vola sul 3-0 non pesante grazie al break a trenta centrato nel secondo game. Pegula rischia di crollare, ma annulla la palla per lo 0-4 alla connazionale e si sblocca, iniziando la sua rimonta, che dall’1-4 la porta a riagganciare l’avversaria sul 4-4 grazie al controbreak a quindici firmato nel settimo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

