World music | a Luisa Briguglio il Premio Andrea Parodi
CAGLIARI – È la siciliana Luisa Briguglio a vincere la 18esima edizione del “Premio Andrea Parodi”, il prestigioso contest di world music che si è svolto dal 9 all’11 ottobre a Cagliari in un luogo di grande prestigio come il teatro Massimo. A lei anche la menzione per la migliore interpretazione. In questa edizione, che ha visto una massiccia presenza femminile ed anche internazionale, il premio della critica è andato all’irlandese Noemi Berrill, insieme alla menzione per il miglior arrangiamento e al Premio Bianca d’Aponte International. La menzione per il miglior testo va a Nicole Coceancig (dal Friuli), quella per la migliore musica a Eva Verde & Danilo Tarso (Catalogna Puglia). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: world - music
A Deliceto c'è il ‘Delifest World Music Festival’
Dalla world music dei Miramundo a Matranga e Minafò: musica e risate allo Stand Florio
Festival Arte e musica - World music week con Foaie verde
Sta per cominciare la prima serata del Premio Andrea Parodi per la world music a Cagliari. Qui la diretta: - facebook.com Vai su Facebook
World music: a Luisa Briguglio il Premio Andrea Parodi - È la siciliana Luisa Briguglio a vincere la 18esima edizione del “Premio Andrea Parodi”, il prestigioso contest di world music che si è svolto ... Si legge su lopinionista.it
La siciliana Luisa Briguglio tra i nove finalisti del Premio Andrea Parodi 2025: al Teatro Massimo di Cagliari - CAGLIARI – Sono stati resi noti i nove finalisti della 18ª edizione del Premio Andrea Parodi, il più importante concorso italiano dedicato alla world music, che si svolgerà dal 9 all’11 ottobre 2025 ... Riporta corrieretneo.it