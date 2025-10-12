Woody Allen sconvolto per la morte di Diane Keaton | dai media trapela la reazione del regista

L'artista non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche ma sarebbe rimasto scioccato dalla notizia perché non sapeva nulla sulle condizioni dell'attrice. Secondo quanto riportano fonti vicine al regista, Woody Allen starebbe vivendo ore di grande difficoltà in seguito alla notizia della morte di Diane Keaton. L'attrice è morta in California all'età di 79 anni e il regista sarebbe distrutto per la sua scomparsa, avvenuta improvvisamente e della quale Allen non avrebbe avuto alcuna avvisaglia. La reazione di Woody Allen alla morte di Diane Keaton "È estremamente sconvolto, sorpreso e turbato" ha rivelato una fonte a People "La sua morte lo fa riflettere sulla propria mortalità" si legge sulle pagine del magazine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

