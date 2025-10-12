Woody Allen devastato e sconvolto dalla morte di Diane Keaton Ha scoperto che non siamo eterni…
La notizia della scomparsa di Diane Keaton ha scosso profondamente Hollywood, generando un’ondata di emozionanti tributi da parte di colleghi, amici e ammiratori. L’attrice, vincitrice dell’Oscar e protagonista di pellicole indimenticabili come ‘Io e Annie’ e ‘Reds’, l ascia dietro di sé un’eredità artistica e umana che ha segnato generazioni di spettatori e di professionisti del settore. Numerose celebrità hanno condiviso il loro dolore e i loro ricordi personali. Bette Midler, amica di lunga data, ha scritto: “Diane era una forza della natura. Elegante, eccentrica, brillante. Ha cambiato il modo in cui le donne venivano rappresentate sullo schermo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
