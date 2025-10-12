La notizia della scomparsa di Diane Keaton ha scosso profondamente Hollywood, generando un’ondata di emozionanti tributi da parte di colleghi, amici e ammiratori. L’attrice, vincitrice dell’Oscar e protagonista di pellicole indimenticabili come ‘Io e Annie’ e ‘Reds’, l ascia dietro di sé un’eredità artistica e umana che ha segnato generazioni di spettatori e di professionisti del settore. Numerose celebrità hanno condiviso il loro dolore e i loro ricordi personali. Bette Midler, amica di lunga data, ha scritto: “Diane era una forza della natura. Elegante, eccentrica, brillante. Ha cambiato il modo in cui le donne venivano rappresentate sullo schermo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Woody Allen “devastato e sconvolto” dalla morte di Diane Keaton. “Ha scoperto che non siamo eterni…”