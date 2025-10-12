Walter Tosto trionfa agli Eic awards 2025
La Walter Tosto spa annuncia la vittoria degli Eic awards 2025 nella categoria people & competency.La cerimonia di premiazione della 71esima edizione si è svolta giovedì scorso al Marriott Hotel di Londra, a ritirare il premio c'era il vp Nuclear & big science director, Massimiliano Tacconelli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
