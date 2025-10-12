Bologna, 12 ottobre 2025 – Trenitalia Tper rinforza la squadra dei propri macchinisti aprendo all’ingresso di 25 nuovi giovani, da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante e inserire nel percorso formativo che li porterà a guidare i treni regionali in Italia. Il Recruiting Day dell’azienda, organizzato in collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro, si svolgerà domani, lunedì 13 ottobre, dalle 9 alle 18 nella sede della Regione Emilia-Romagna. Si tratta del secondo Recruiting Day, dopo quello del 25 marzo scorso che ha portato all’assunzione di 20 giovani che hanno già iniziato il percorso di formazione nel ruolo di macchinista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuoi lavorare sui treni? A Bologna c’è la selezione di 25 giovani macchinisti