Vuoi lavorare sui treni? A Bologna c’è la selezione di 25 giovani macchinisti
Bologna, 12 ottobre 2025 – Trenitalia Tper rinforza la squadra dei propri macchinisti aprendo all’ingresso di 25 nuovi giovani, da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante e inserire nel percorso formativo che li porterà a guidare i treni regionali in Italia. Il Recruiting Day dell’azienda, organizzato in collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro, si svolgerà domani, lunedì 13 ottobre, dalle 9 alle 18 nella sede della Regione Emilia-Romagna. Si tratta del secondo Recruiting Day, dopo quello del 25 marzo scorso che ha portato all’assunzione di 20 giovani che hanno già iniziato il percorso di formazione nel ruolo di macchinista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vuoi - lavorare
“Vuoi lavorare? Ecco le istruzioni per l’uso”: clamoroso, INPS invia il VADEMECUM per i DISOCCUPATI | Ti arriva a casa a Settembre e ti assumono a Ottobre
Vuoi lavorare tra zombie e fantasmi? Magicland assume 200 persone per Halloween. Come candidarsi
Vuoi lavorare alle Olimpiadi 2026? A Milano e Cortina si cercano 4500 persone. Come partecipare
Vuoi lavorare nel settore delle politiche del lavoro? Il Master IUL in Esperto in Servizi e Politiche del Lavoro è la tua opportunità! Perché iscriverti? Settore in forte espansione grazie al programma GOL (4,4 miliardi PNRR) Formazione 100% online e fles Vai su Facebook
Vuoi lavorare nella moda? Diventare #fashion #designer circolare significa progettare capi belli, durevoli e rispettosi dell’ambiente Scopri come formarti e quali percorsi intraprendere per entrare in un settore sempre più richiesto! https://cliclavoro.gov.it/ - X Vai su X
Operaio di 47 anni morto investito sulla Bologna-Venezia. Treni cancellati, ritardi e deviazioni per ore - È un operaio di 47 anni, Attilio Franzini, abitava a Formia (Latina), la vittima dell'incidente sulla linea Bologna- Da ilmessaggero.it
Operaio morto investito da un treno sulla linea Bologna-Venezia: «Attilio Franzini lavorava per una ditta in appalto». Indagine per omicidio colposo - Attilio Franzini, operaio di 47 anni di Formia, è stato travolto questa notte, 4 ... Secondo corrieredibologna.corriere.it