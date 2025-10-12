Vorresti una cucina a tema Studio Ghibli? Ora puoi con questi set a tema Totoro e Kiki
Per gli appassionati dello Studio Ghibli, l’universo creato da Hayao Miyazaki non si limita allo schermo. Dopo circa due anni dalla prima uscita, una delle collezioni di oggettistica più amate dai fan torna finalmente disponibile sul negozio ufficiale online Donguri Sora. Si tratta di linee complete di utensili da cucina ispirate a due classici intramontabili dell’animazione giapponese: Il mio vicino Totoro e Kiki consegne a domicilio. La notizia ha generato entusiasmo immediato nella comunità dei collezionisti, considerando che al loro debutto originale questi prodotti andarono letteralmente a ruba. 🔗 Leggi su Screenworld.it
