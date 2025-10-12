voragine in via garibaldi il ricorso degli esercenti respinto dal tribunale

Saranno i commercianti a pagare i lavori sostenuti dal Comune di Porto Venere per porre rimedio ai cedimenti e alla voragine che si verificarono in via Garibaldi nella primavera del 2022. Lo ha stabilito il giudice del tribunale civile Gabriele Giovanni Gaggioli, che ha rigettato l’opposizione presentata da quattro commercianti, titolari di concessione demaniale marittima nel borgo, contro l’ordinanza di ingiunzione comunale che imponeva il pagamento pro quota dei 96.720 euro di lavori che l’amministrazione comunale aveva dovuto pagare per far fronte alla situazione. I fatti oggetto del contenzioso risalgono a tre anni fa, quando si verificarono cedimenti e voragini nell’asfalto proprio in corrispondenza del parcheggio, tanto che l’amministrazione decide di chiudere l’area con transenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

