Voragine in via Garibaldi Il ricorso degli esercenti respinto dal tribunale

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno i commercianti a pagare i lavori sostenuti dal Comune di Porto Venere per porre rimedio ai cedimenti e alla voragine che si verificarono in via Garibaldi nella primavera del 2022. Lo ha stabilito il giudice del tribunale civile Gabriele Giovanni Gaggioli, che ha rigettato l’opposizione presentata da quattro commercianti, titolari di concessione demaniale marittima nel borgo, contro l’ordinanza di ingiunzione comunale che imponeva il pagamento pro quota dei 96.720 euro di lavori che l’amministrazione comunale aveva dovuto pagare per far fronte alla situazione. I fatti oggetto del contenzioso risalgono a tre anni fa, quando si verificarono cedimenti e voragini nell’asfalto proprio in corrispondenza del parcheggio, tanto che l’amministrazione decide di chiudere l’area con transenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

voragine in via garibaldi il ricorso degli esercenti respinto dal tribunale

© Lanazione.it - Voragine in via Garibaldi. Il ricorso degli esercenti respinto dal tribunale

In questa notizia si parla di: voragine - garibaldi

voragine via garibaldi ricorsoVoragine in via Garibaldi. Il ricorso degli esercenti respinto dal tribunale - Porto Venere, saranno quattro titolari a pagare i lavori sostenuti dal Comune. Da lanazione.it

Voragine in strada Chianciano Terme, alcuni evacuati da case - Una voragine si è aperta in una strada di Chianciano Terme (Siena), a causa di una perdita d'acqua, in via Garibaldi. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Voragine Via Garibaldi Ricorso