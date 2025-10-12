VOLLEY SERIE B2 Debutto per l’Ambra | C’è tanto da lavorare Ma pronti a vincere
Ambra Cavallini Pontedera pronta al suo debutto nel campionato nazionale di B2. Stasera alle ore 18 al PalaZoli il fischio del primo arbitro sancirà l’inizio di questa nuova stagione sportiva del club pontederese, la squadra più importante della provincia di Pisa inserita nel girone F. Dopo settimane di intensa preparazione e test amichevoli, le atlete capitanate da Ambra Donati, attendono il team Iglina Albisola di Savona. Le liguri sono alla quarta stagione in questo campionato e puntano a mantenere la categoria. Guidate da un coach di esperienza vantano doti in difesa e gioco anche dalla seconda linea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
