Volley femminile Novara aggancia Scandicci | Igiede e Cambi brillanti contro Busto Vincono Monviso e Bergamo

Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la seconda giornata della Serie A1 di volley femminile, oltre agli incontri con Conegliano e Milano protagoniste contro Cuneo e Chieri. Novara ha dovuto sudare per regolare l’arrembante Busto Arsizio, che lunedì sera si era issata sul 2-0 prima di subire la rimonta da parte di Conegliano. Le piemontesi si sono imposte di fronte al proprio pubblico per 3-1, lasciando sul piatto il terzo set prima di riprendersi e conquistare tre punti, utili per agganciare Scandicci in testa alla classifica. La centrale Amber Igiede ha giganteggiato da top scorer (19 punti, 4 muri), la regista Carlotta Cambi (7 punti, 4 muri) ha mandato in doppia cifra anche l’altra centrale Sara Bonifacio (12) e la schiacciatrice Mayu Ishikawa (17 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

