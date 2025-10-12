Volley femminile Conegliano strapazza Cuneo e avvicina Scandicci Haak impattante

Dopo lo spavento risentito lunedì sera in occasione dell’esordio stagionale, quando le Pantere hanno dovuto recuperare da 0-2 sul campo di Busto Arsizio nella prima giornata di Serie A1, Conegliano ha giganteggiato in maniera perentoria nel secondo appuntamento di campionato e ha travolto Cuneo con un secco 3-0 (25-18; 25-16; 26-24) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo hanno preso il controllo delle operazioni già nelle battute iniziali dei primi due set e hanno operato lo strappo nella parte centrale del terzo parziale, tenendo a bada il tentativo di rientro da parte delle piemontesi (cinque match-point annullati) e imponendosi ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

