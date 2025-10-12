Volley Club Novità sui blocchi di partenza

Si riparte: l’ Elettromeccanica Angelini Cesena torna in campo per il primo impegno stagionale dell’undicesimo anno consecutivo in serie B1 ospitando al Carisport, oggi alle 17.30 con ingresso libero, Campagnola Emilia, squadra ambiziosa che schiera anche l’ex Frangipane. La formazione guidata da coach Lucchi arriva a questo debutto dopo qualche settimana altalenante: la regista Galletti, per questioni di salute, non sarà in campo e la società bianconera è intervenuta sul mercato, ingaggiando la palleggiatrice Camilla Lupoli, classe 2003, originaria di Roma. Lupoli ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Volley Friends Tor Sapienza, partecipando anche ai campionati di serie C e B2; nel 2021, concluso il percorso under, è a Viterbo in B2, per poi conlcudere la stagione alla Revolution Volley Roma, conquistando i playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

