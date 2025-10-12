Chieri ha firmato la grande impresa, sconfiggendo Milano nel big match della seconda giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi si sono imposte di fronte al proprio pubblico per 3-2 (36-34; 19-25; 25-23; 16-25; 15-12) e hanno agganciato Conegliano al terzo posto in classifica generale con cinque punti all’attivo, uno in meno delle capolista Novara e Scandicci. Le meneghine, tra le favorite della vigilia per la conquista dello scudetto insieme a Conegliano, Novara e Scandicci, sono incappate nella prima sconfitta stagionale e stazionano in quinta piazza con quattro punti all’attivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Chieri firma il colpaccio! Milano ko, Nemeth e Nervini show. Non basta Egonu, Pietrini in doppia