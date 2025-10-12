Volley B2 | le Igorine battagliano con Rivarolo

Un inizio da battaglia. Nella prima giornata di campionato di serie B2 la Igor Agil Volley perde 0-3 contro Rivarolo.In campo Bianco in regia e Maestrelli opposto, Ojienelo e Sella al centro, Zillio e Franchini schiacciatrici, Marelli libero (durante il match in campo anche Laneve, Fikaj e. 🔗 Leggi su Today.it

