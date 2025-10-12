’Viva La Vida’ sinfonica Omaggio ai Coldplay
Da ’Yellow’ a ’Viva La Vida’, da ’Trouble’ a ’The Scientist’. Due serate nel segno dei Coldplay quelle proposte dall’ Orchestra Toscana Classica oggi e domani (ore 21) all’auditorium di Santo Stefano al Ponte a Firenze. La direzione è affidata a Giuseppe Lanzetta, solista Fernando Díaz al pianoforte, a cui sono affidati anche gli arrangiamenti. Produzione recente dell’orchestra, l’omaggio ai Coldplay esalta la cifra melodica di Chris Martin e soci, attraverso un raffinato arrangiamento sinfonico. In programma, tra gli altri, successi come ’Adventure of a Lifetime’, ’Hymn for the Weekend’, ’Paradise’, ’Clocks’, ’Fix You’, ’In My Place’, ’A Sky Full of Stars’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
