Vittoria ritrovata per le città amaranto che conquistano i primi tre punti tra le mura amiche

12 ott 2025

Arezzo, 12 ottobre 2025 –  .  Dopo due trasferte consecutive, l'ACF Arezzo torna tra le mura amiche del Campo “Bruno Nespoli”. Davanti c'è il Frosinone a un solo punto di distanza dalle città amaranto. ACF AREZZO – FROSINONE ACF Arezzo: Di Nallo, Viesti, Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Bossi (Ghio 59'), Termentini (Martino 59'), Lorieri (Nasoni E. 85'), Fortunati, Razzolini (Barsali 85') A disposizione: Verano, Ghio, Di Benedetto, Barsali, Beduschi, Perfetti, Nasoni E., Cavallini, Martino All. 🔗 Leggi su Lanazione.it

