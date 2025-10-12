Vitamina D e cuore | cosa funziona davvero oltre slogan e speranze

Roma - Dai recettori VDR a studi su migliaia di pazienti: quando la vitamina D aiuta, quando no, dosi corrette, miti infondati e priorità di prevenzione cardiovascolare. La vitamina D resta cruciale per metabolismo osseo, ma interagisce anche con miociti e endotelio tramite i recettori VDR, influenzando tono vascolare, contrattilità e infiammazione. Questo spiega perché, per anni, si è ipotizzato un ruolo nel rischio cardiovascolare. Tuttavia, tra ipotesi e prove cliniche può esserci distanza. Cosa dicono i trial? Il D-Health (dose mensile di 60.000 UI) suggerisce un possibile beneficio su alcuni eventi coronarici, ma non una riduzione certa dei MACE complessivi, quindi niente raccomandazione universale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

