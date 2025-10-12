Visite all’aeroporto militare anche per festeggiare la pace | iniziativa controversa

Nell’ambito della Festa della Toscana, la regione ha promosso un bando dal Titolo: “Toscana: un ponte per la pace” dove si invitano Associazioni, Enti Locali, Istituzioni scolastiche ed Universitarie a promuovere iniziative per “meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano” al. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: visite - aeroporto

Si è svolta, l'8 ottobre, una visita al cantiere dell’Aeroporto di Pisa per presentare lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dello scalo Vai su Facebook

Porto Torres, visite aperte alla nave Orione della Marina Militare - Il porto di Porto Torres ospiterà nelle giornate dell’8 e del 9 aprile, la nave militare Orione per consentire alle famiglie e ai tanti curiosi di salire a bordo e conoscere l’equipaggio, scoprire i ... Si legge su unionesarda.it

Porto Torres: successo per le visite a bordo di Orione, la nave della Marina Militare - Grande partecipazione alle visite aperte al pubblico sulla nave Orione P410 della Marina Militare italiana, organizzate a Porto Torres nelle giornate dell'8 e il 9 aprile. Secondo unionesarda.it