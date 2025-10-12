Vis mezzogiorno di fuoco Al Benelli ecco la Torres
Vis Pesaro-Torres all’ora di pranzo, nel tourbillon degli orari spezzatino. E’ l’occasione per saltare un pasto (che non guasta), e l’occasione per tornare a vincere, dopo quasi un mese. Ma senza l’assillo di doverlo fare per forza, come dice Stellone, perché sennò diventa psicosi. ‘L’occasione per migliorarci’, la definisce il tecnico vissino, sulla scia delle ultime incoraggianti partite. ‘Abbiamo vinto poco finora e pareggiato tanto, ma più di una volta avremmo meritato ben più del punto. E’ la strada da battere, perché quando arrivano le prestazioni, e le nostre sono corroborate dai numeri, prima o poi arrivano anche i risultati’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mezzogiorno - fuoco
Comunicato Stampa: Exu Nathan: online il nuovo singolo e videoclip “Mezzogiorno di Fuoco”
Palestina. A mezzogiorno di venerdì 10 ottobre 2025, dopo 735 giorni di genocidio per mano israeliana contro l'intero popolo palestinese, è ufficialmente entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, come mediato negli incontri dei giorni scorsi a S - facebook.com Vai su Facebook
Notte di fuoco tra Parabita e Matino, 4 auto incendiate in circostanze diverse ma in poco più di mezzora: si indaga - X Vai su X
La Vis viaggia a forza tre: superato il Livorno (3-0) al Benelli - Al quarto tentativo, i biancorossi centrano la vittoria battendo all’inglese l’ambiziosa neopromossa Livorno in una gara mai in discussione, messasi sui binari giusti fin dai ... Come scrive corriereadriatico.it
Vis, con la Pianese termina in parità: al Benelli è solo 0-0. Nicastro sbaglia un rigore al 96' - Un punto che potevano essere tre per i ragazzi di Stellone, la cui chance colossale di vincerla oltre il 90’ è evaporata sul rigore malamente calciato fuori da ... Lo riporta corriereadriatico.it