Vis Pesaro-Torres all’ora di pranzo, nel tourbillon degli orari spezzatino. E’ l’occasione per saltare un pasto (che non guasta), e l’occasione per tornare a vincere, dopo quasi un mese. Ma senza l’assillo di doverlo fare per forza, come dice Stellone, perché sennò diventa psicosi. ‘L’occasione per migliorarci’, la definisce il tecnico vissino, sulla scia delle ultime incoraggianti partite. ‘Abbiamo vinto poco finora e pareggiato tanto, ma più di una volta avremmo meritato ben più del punto. E’ la strada da battere, perché quando arrivano le prestazioni, e le nostre sono corroborate dai numeri, prima o poi arrivano anche i risultati’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vis, mezzogiorno di fuoco. Al Benelli ecco la Torres