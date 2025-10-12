Pionieri nerazzurri: l’alba dell’Inter e la prima formazione Pochi conoscono il nome di Virgilio Fossati, eppure la sua figura è fondamentale non solo nella storia dell’Inter, ma in quella del calcio italiano. Fossati non fu solo un pioniere, ma il primo capitano-allenatore del Foot-Ball Club Internazionale e un simbolo del patriottismo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Virgilio Fossati, L’Eroe Dimenticato dell’Inter