Virgilio Fossati L’Eroe Dimenticato dell’Inter

Ilprimatonazionale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pionieri nerazzurri: l’alba dellInter e la prima formazione Pochi conoscono il nome di Virgilio Fossati, eppure la sua figura è fondamentale non solo nella storia dell’Inter, ma in quella del calcio italiano. Fossati non fu solo un pioniere, ma il primo capitano-allenatore del Foot-Ball Club Internazionale e un simbolo del patriottismo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

