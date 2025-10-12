Violenta una donna | bloccato da passanti

19.25 Un gruppo di cittadini ha bloccato a terra un uomo, che stava fuggendo, dopo aver aggredito e violentato una donna a Napoli.Nel frattempo la Polizia è stata allertata da una guardia giurata a cui si era rivolta una passante, che aveva sentito le grida di aiuto della vittima Una donna trentenne di ritorno a casa, dopo una serata con gli amici, è stata assalita alle spalle da uno straniero, un 29enne del Marocco, senza regolare permesso di soggiorno, che l'ha bloccata,buttata a terra violentandola.Pedoni lo hanno fermato aspettando la Polizia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it