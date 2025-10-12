Violenta una donna | bloccato da passanti
19.25 Un gruppo di cittadini ha bloccato a terra un uomo, che stava fuggendo, dopo aver aggredito e violentato una donna a Napoli.Nel frattempo la Polizia è stata allertata da una guardia giurata a cui si era rivolta una passante, che aveva sentito le grida di aiuto della vittima Una donna trentenne di ritorno a casa, dopo una serata con gli amici, è stata assalita alle spalle da uno straniero, un 29enne del Marocco, senza regolare permesso di soggiorno, che l'ha bloccata,buttata a terra violentandola.Pedoni lo hanno fermato aspettando la Polizia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: violenta - donna
Stupro a Torino Aurora: uomo violenta una donna in strada e scappa
Violenta rapina in pieno centro a Bologna, donna di 36 anni derubata: come è stato catturato il ladro
Coppia arrestata a Vittoria per una rapina violenta, inferte lesioni gravissime a una donna
Violenta donna a #Napoli, bloccato da un gruppo di passanti - X Vai su X
Ancora un episodio di violenza a Napoli che ha visto una donna come vittima. Alle prime ore del mattino, una 30enne è stata aggredita e violentata nei pressi di Porta Capuana. L’aggressione si è consumata intorno alle 5, quando la vittima sarebbe stata segu - facebook.com Vai su Facebook
Violenta donna a Napoli, bloccato da un gruppo di passanti - Un marocchino di 29 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia con l'accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Scrive corrieredellosport.it
Violenta una 30enne a Porta Capuana: bloccato dai passanti e arrestato dalla Polizia - Una 30enne violentata a due passi da Porta Capuana a Napoli, i passanti bloccano il presunto responsabile: arrestato dalla polizia ... Come scrive fanpage.it